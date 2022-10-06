İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi - Son Dakika
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İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi

06.10.2022 21:16

İngiltere'de bulunan dağlık alana kamp yapmak için giden iki arkadaş Josh Williams ve Ben Burns, hazırlık yaptıkları esnada bir panterin, koyunu parçaladığı anlara şahit oldu.

İngiltere'de Pennine Dağları'nın sonunun en güneyinde bulunan dağlık alana giden iki kafadar Josh Williams ve Ben Burns, hiç beklemedikleri bir olaya tanıklık etti.

GÖRDÜKLERİNDE ÇOK GEÇTİ

Karşılarında dev bir panterin, yakaladığı koyunu parçaladığını gören arkadaşlar, durumu fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Panterin, saniyeler içerisinde koyunu öldürdüğü ve leşini parçalamaya başladığı belirtildi.

SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Ellerinden bir şey gelmeyen iki arkadaş, bu anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı.

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