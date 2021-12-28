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İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? - Son Dakika

İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?

28.12.2021 14:27
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?

Bilim insanları, dünya genelindeki birçok kişi tarafından merak edilen soruyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Araştırmacılar, insanların dünyadan yok olması durumunda dünyayı yönetmeye en yakın hayvan türünün maymunlar olduğunu ifade etti.

İnsanların dünyadan yok olması durumunda dünyanın nasıl bir hal alacağı çok merak ediliyor. Bilim insanları da insan sonrası dünya yaşamı için araştırma yapıyordu. Genellikle insan sonrası dünyada maymunların egemen olacağı yönünde tahmin yürüten bilim insanları, konuyla ilgili ilk kez net bir şekilde isim verdi.

İNSAN KADAR ZEKİ BİR CANLI ÇIKACAK MI?

LiveScience'a konuşan uzmanlar, insanın yokluğunda onun kadar zeki canlıların ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusuna dair değerlendirmelerini paylaştı. Uzmanlara göre insan sonrası yaşamı, zeki olarak adlandırılan canlılar yönlendirecek. Bu canlılar arasında en öne çıkan canlı türü ise maymunlar.

İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İlk kez bu kadar net dillendirildi

"YAKINSAMA KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ"

Jeolog ve popüler bilim yazarı Dougal Dixon, "Bu noktada yakınsama kavramı çok önemli olacak" diyor. After Man: A Zoology of The Future (İnsandan Sonra: Geleceğin Bir Zoolojisi) kitabının yazarı olan Dixon'ın dile getirdiği "yakınsak evrim" kavramı, birbirleriyle yakın akraba olmayan tür ve soylar arasında görülen benzer biyolojik özelliklerin oluşumu için kullanıyor. Bu oluşuma en yakın örnek ise maymunlar.

İNSAN İÇİN "YÜRÜYEN ÖLÜ" DİYOR

Yakınsamanın en bilindik örneklerinden birini de yunus balıkları oluşturuyor. Zira yunuslar, memeli olmasına ve bambaşka bir gelişim süreci izlemesine rağmen balıklara benzeyen özelliklere sahip. Bu sayede denizlere rahatça adapte olabildiler. Ayrıca insan için "yürüyen ölü" diyen Dixon, dünyanın sonuna ilişkin de ciddi endişeleri olduğunu belirtiyor.

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Araştırma, Dünya, Güncel, Son Dakika

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