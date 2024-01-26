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Rus Genetikçi, Günahların Ömrü Kısalttığını İddia Ettiği İçin Görevden Alındı - Son Dakika
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Rus Genetikçi, Günahların Ömrü Kısalttığını İddia Ettiği İçin Görevden Alındı

Rus genetikçi Dr. Alexander Kudryavtsev, insanların günahlar nedeniyle ömrünün kısaldığına dair iddiaları nedeniyle görevden alındı. Kudryavtsev, Evren'in günahlar yüzünden "bozulduğunu" savunarak, insanların geçmişte 900 yıl yaşadığını, ancak günahın genetik hastalıklara yol açtığını iddia etti.

Rus Genetikçi, Günahların Ömrü Kısalttığını İddia Ettiği İçin Görevden Alındı
26.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:18
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Rus genetikçi Dr. Alexander Kudryavtsev, insanların bir zamanlar 900 yıl yaşayabildiğini, ancak günahlar nedeniyle ömrünün kısaldığı iddiasında bulunduğu için görevinden alındı. Kudryavtsev, Rus Bilimler Akademisi Genel Genetik Enstitüsü'nün başkanlığından alınarak görevden uzaklaştırıldı. Rus Eğitim Bakanlığı, Kudryavtsev'in neden görevden alındığını belirtmese de, bu yorumu geniş çapta tepki çekti.

Bir konferansta, akademisyen Tanrı tarafından yaratılan Evren'in, insanların günahları nedeniyle "bozulduğunu" savundu. Kudryavtsev, geçmişte insanların 900 yaşına kadar yaşadığını, ancak günahın genetik hastalıklardaki mutasyonlara neden olduğunu iddia etti, bu görüşüne debir grafikle destek sağladı.

Ayrıca, çocukların "yedinci kuşağa kadar babalarının günahlarından sorumlu olduğunu" ileri sürdü. Medyanın sorularına karşılık verirken, 'Teologların günah dediği şeyleri alışkanlık haline getirmenin zararlı etkilerini vurgulamak istedim.' diye kendi savundu.

Eğer vücudunuzda, gametlerinizde bir mutasyon meydana gelirse, bu, soyunuza geçer ve buna hiçbir şey yapılamaz. Sonuç basittir: Sağlıklı bir soy sahibi olmak istiyorsanız, kötü alışkanlıklar edinmeyin, günaha düşmeyi. Bu benim şahsi görüşüm.' diye devam etti.

Kudryavtsev, akademinin Genetik ve Seçme Konseyi başkanlığından alındı.

Rus kilisesinin aile konuları komisyonunun başkanı Fyodor Lukyanov, Kudryavtsev'in görevden alınmasını dini inançlarına dayandığı için eleştirdi. Lukyanov, "Dini inançlar ve bu inançlara uygun ifadeler" nedeniyle görevden alındığını ve bu durumun "bilimsel topluluğun etiğini ihlal ettiğini" belirtti. Ayrıca, "Sovyet zamanlarını zaten yaşadık, genetik uzun süre sahte bilim olarak kabul edildi" dedi.

İnsanların eski zamanlarda 900 yıl yaşadığını, günahlardan dolayı insanların ömrünün kısaldığını söyleyen bilim insanı görevden alındı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Genetik, Rusya, Evren, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Genetikçi, Günahların Ömrü Kısalttığını İddia Ettiği İçin Görevden Alındı - Son Dakika
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