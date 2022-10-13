Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak Sudani'yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

Irak Meclisi'nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu. 329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Kaynak: AA

Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.