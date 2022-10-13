Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti - Son Dakika
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Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti

13.10.2022 20:01

Irak'ta Cumhurbaşkanlığı makamına, bağımsız olarak aday olan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi. Geçerli oyların 162'sini toplayan Reşid, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Irak Meclisi'nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu. 329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

KÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ VERMESİ BEKLENİYOR

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu. Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak Sudani'yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

ABDULLATİF MUHAMMED CEMAL REŞİD KİMDİR?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

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Kaynak: AA

Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti - Son Dakika

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