İran'da petrol bakanı değişti, Paknejad'ın yerine Bovard geçici atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da petrol bakanı değişti, Paknejad'ın yerine Bovard geçici atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran\'da petrol bakanı değişti, Paknejad\'ın yerine Bovard geçici atandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan istifayı kabul etti. Eski İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hamid Bovard'ın geçici petrol bakanı olarak atandığı, istifa gerekçesinin ise açıklanmadığı bildirildi.

(ANKARA) - İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifayı kabul ettiği, eski İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hamid Bovard'ın geçici petrol bakanı olarak atandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabaei, Pezeşkiyan'ın Paknejad'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. İstifanın gerekçesine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Paknejad'ın görevden ayrılması, ABD'nin özellikle İran'ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önceki gün İran'ın denizde sevkiyat halinde petrolünün kalmadığını ve bu hafta petrol gelirinin "sıfır" olacağını ileri sürdü. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Ağustos'ta İran'ı küresel finans sisteminden tamamen izole etmeyi amaçlayan Ekonomik Tecrit Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran, bölge genelinde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemiş ve Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı. ABD ordusu daha sonra İran limanlarına deniz ablukası uygulamıştı. Haziran ayında varılan ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ile İran'ın nükleer programını kapsayan nihai bir barış anlaşmasının önünü açmayı amaçlayan çerçeve mutabakatından bu yana savaşı sona erdirmeye yönelik girişimler sürüyor.

Kaynak: ANKA
Mesud PezeşkiyanPolitikaEkonomiEnerjiDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
10:36
Kafa karıştıran tablo Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:03:58. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'da petrol bakanı değişti, Paknejad'ın yerine Bovard geçici atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei