İran'dan ABD'ye Müzakere Şartı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 10 maddelik teklifin kabul edilmemesi durumunda anlaşmanın olmayacağını duyurdu.

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifi müzakerelerde kabul edilmezse anlaşma olmayacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı bir programda ABD ve İran'ın üzerinde anlaştığı iki haftalık ateşkesle ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifin müzakerelerin temeli olacağını kaydeden Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi Ayetullah Mücteba Hamaney imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır" ifadelerini kullandı.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER SAVAŞ ÖNCESİ DURUMA DÖNMEYECEK'

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirterek, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ile İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer alıyor" diye konuştu.

Meclis'te savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını söyleyen Nikzad, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler savaş öncesi duruma dönmeyecek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:02:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.