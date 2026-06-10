İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

İran\'dan ABD\'ye Sert Yanıt
10.06.2026 08:26
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, güçlü ordularının tehditlere cevapsız kalmayacağını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. ABD'nin 'güvende olmak istiyorsa' bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirten Arakçi, "Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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