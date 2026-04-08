İran'dan ABD'ye Uyarı: Güvenmiyoruz - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Uyarı: Güvenmiyoruz

İran\'dan ABD\'ye Uyarı: Güvenmiyoruz
08.04.2026 15:40
İran Devrim Muhafızları, ateşkese rağmen düşmana güvenmediğini açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık vereceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Ateşkese rağmen düşmanın aldatma taktiklerine karşı temkinli olunması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz. Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla iş birliğine son vermelerinin zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Uyarı: Güvenmiyoruz - Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Uyarı: Güvenmiyoruz - Son Dakika
