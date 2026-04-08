İran\'dan ABD\'ye Uyarı: Güvenmiyoruz

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık vereceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Ateşkese rağmen düşmanın aldatma taktiklerine karşı temkinli olunması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz. Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla iş birliğine son vermelerinin zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.