İran\'dan Ara Buluculara Mesaj

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin ara buluculuk girişimlerine başladığını belirterek, ara buluculuğun muhatabının çatışmayı başlatan taraflar olması gerektiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkeler ara buluculuk çabalarına başladı. Şunu açıkça belirtelim: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmakta en ufak bir tereddüdümüz yok. Ara buluculuğun muhatabı, İran halkını hafife alan ve bu çatışmayı başlatanlar olmalıdır" ifadelerini kullandı.