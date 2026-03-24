İran\'dan Basra Körfezi Açıklaması

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Basra Körfezi'ne mayın döşenmesi ile ilgili açıklamada bulundu. İran'ın, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nin kontrolünü elinde bulundurduğunu, Hürmüz Boğazı'nın da tamamen kontrolleri altında olduğunu kaydeden Zülfikari, Basra Körfezi'ne mayın döşenmesine ihtiyaç duymadıklarını fakat ihtiyaç halinde her türlü imkandan faydalanacaklarını belirtti. Zülfikari ayrıca bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi'ne müdahale etme hakkı olmadığını da ifade etti.