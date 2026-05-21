İran'dan Savaş Uyarısı
21.05.2026 09:37
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşı yeniden arayışında olduğunu belirtti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ile İsrail'in 'açık ve gizli hareketleri' yeniden savaş arayışında olduklarını gösteriyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Kalibaf, "Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini, yeni bir savaş ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor. ABD'nin önünde iki seçenek bulunuyor; ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran'ın ateşkes süresince hazırlık yaptığını belirterek, ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın önemli faktörlerinden birinin halkın 'sürekli azmi' olduğunu bildirdi. Kalibaf, "Düşmanlar, İran'ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadı. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin, ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler" diye konuştu.

İran'da halkın, günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığının farkında olduklarını kaydeden Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Meclis'te özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:38:52.
