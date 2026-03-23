İran füzeleri Demir Kubbe\'yi yine deldi!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. ABD ve İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; hayatını kaybeden İranlıların sayısı 1000'i geçti.

İran'ın saldırılara yanıtı ise İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine saldırmak oldu. Hürmüz Boğazı'nı da kapatan İran özellikle İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi birçok kez deldi.

İRAN FÜZELERİ İSRAİL'İ VURDU

Geçtiğimiz gece İran füzeleri İsrail kentlerini vururken; bu gece de Demir Kubbe yine delindi. İran füzeleri İsrail'in Tel Aviv, Kiryat Gat ve Aşkelon şehirlerini vurdu.