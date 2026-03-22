İran Kızılayı: 81 Bin Sivil Birim Hasar Gördü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN Kızılayı, ABD ve İsrail'in İran genelinde düzenlediği saldırılarda 81 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü bildirdi.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 81 binden fazla birimin zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, sağlık merkezlerinin, okulların, ambulansların ve yardım çalışanlarının hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin 'açık' bir ihlali olduğu da ifade edildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:01:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.