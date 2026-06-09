İran Meclisi'nden Gerilim Açıklaması - Son Dakika
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İran Meclisi'nden Gerilim Açıklaması

İran Meclisi\'nden Gerilim Açıklaması
09.06.2026 08:45
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Kalibaf, son gerilimlerin nedeninin ateşkes ihlali ve deniz ablukası olduğunu duyurdu.

İRAN Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı" dedi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından İran halkına hitaben mesaj yayımladı. Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını belirterek, mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail'e saldırı düzenleyerek durdurduklarını bildirdi. Kalibaf, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı. Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğunu aktaran Kalibaf, "Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

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