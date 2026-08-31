Pezeşkiyan'dan dünyaya net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama... - Son Dakika
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Pezeşkiyan'dan dünyaya net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama...

Pezeşkiyan\'dan dünyaya net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama...
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin Lark Adası’na yönelik saldırıları ve İran’ın misillemelerine ilişkin konuştu. İran’ın savaş arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, “Hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına yönelik Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. 

"SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e hareketinden önce Tahran'daki havalimanında basına açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin konuşurken, savaş arayışında olmadıklarını belirtti.

"SALDIRGANLARA KARARLI BİR YANIT VERECEĞİZ"

Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemeleriyle ilgili, "Savaş arayışında değiliz ve bu dünyaya şimdiye kadar açıkladığımız net bir mesajdır. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan'dan dünyaya net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama... - Son Dakika

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