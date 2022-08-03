Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı - Son Dakika
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Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı

03.08.2022 11:50
Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı

İskoçya'da dört yıl önce nehirde yüzen bir adamın eline, Birleşik Krallık tarihinin en büyük altın parçası çarptı. 85,7 gram ağırlığında altından daha fazla bulmak isteyen ekipler, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İskoçya'da dört yıl önce Wanlockhead yakınlarındaki bir nehirde sırt üstü yüzen bir adamın eline çarpan taş nedeniyle canı yandı. Eline çarpan taşa bakmakisteyen adam, bunun bir altın olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Adamın, altın parçasını uzmana göstermesinin ardında yetkililer devreye girdi. 85,7 gramaltın parçasının İskoçya tarihinin en büyük altın parçalarından biri olduğu ve 500 yıldan bu yana böyle büyük bir parçaya rastlanmadığı ifade edildi.

Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı

ŞİMDİ YENİLERİNİ ARIYORLAR

4 yıl önceki bu olayın ardından ekipler ise bölgedeki çalışmalarını sıklaştırdı. Wanlockhead yakınlarına giden ekipler, yeni altınları çıkarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı
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SON DAKİKA: Nehirde sırt üstü yüzen adamın eline dünyanın en büyük altın parçalarından biri çarptı - Son Dakika
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