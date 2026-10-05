İspanya Başbakanı Sanchez, protestoların ardından 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, protestoların ardından 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı

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İspanya Başbakanı Sanchez, protestoların ardından 29 Kasım\'da erken seçim kararı aldı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ulusa seslenişinde 29 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu. Normalde 2027 yazında yapılacak seçim için karar, kira artışını ödeyemeyen 87 yaşındaki bir kadının tahliyesinin tetiklediği protestoların ardından alındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ulusa sesleniş yaparak erken seçim kararı alındığını, 29 Kasım'da sandık başına gidileceğini açıkladı.Bir sonraki seçim normal şartlarda 2027 yazında yapılacaktı.Geçtiğimiz haftalarda İspanya genelinde konut maliyetleri ve . Kriz erken seçimle sonuçlandı.Protestolar, kira bedelindeki keskin artışı ödeyemediği için 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tetiklenmişti.Madrid'in merkezinde, protestocular kentin Puerta del Sol Meydanı'nda kamp kurmuş durumda. Sanchez İspanya'nın son yıllarda Ukrayna'da devam eden savaş ve Ortadoğu'daki çok sayıda kriz de dahil olmak üzere çeşitli krizlerle karşı karşıya kaldığını söyleyerek sözlerine başladı.Koalisyon hükümetinin, ilerlemesini "engelleme" girişimlerine rağmen büyüyen ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli başarılar elde ettiğini söyledi."İspanya barışın, feminizmin ve refahın dünyadaki örneklerinden biri haline geldi" dedi.Başbakan erken seçimi ilan ettikten sonra hükümete yönelik desteğin "yenilenmesi ve genişletilmesi" gerektiğini söyledi.İspanya'nın "harekete geçmesi ve parlamentonun çok daha geniş bir ilerici çoğunluk sağlamasını güvence altına alması gerektiğini" de sözlerine ekledi.Çoğu kamuoyu yoklaması, 29 Kasım'da yapılacak bir sonraki seçimde muhafazakarların en büyük parti olarak çıkmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.Pedro Sanchez 2 Haziran 2018'de, dönemin başbakanı Mariano Rajoy'a karşı verdiği gensoru önergesinin kabul edilmesiyle yeni İspanya başbakanı oldu.Bu gelişme, o dönemde iktidarda olan muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) yasadışı finansman nedeniyle mahkum edilmesinin ardından yaşandı.Sanchez ülke içinde siyasi problemler yaşamak ve desteğini kaybetmekle birlikte uluslararası sahnede kendi profilini oluşturmayı başardı. Avrupa içinde ve dışında solun önde gelen figürlerinden biri haline geldi.İran'a yönelik ABD ve İsrail operasyonuna açıkça karşı çıktı ve hükümeti, ABD ordusunun İspanya'daki üsleri operasyonlarda kullanmasına izin vermedi.Ayrıca, İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyonları kınayan ilk dünya liderlerinden biri oldu.

Kaynak: BBC
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