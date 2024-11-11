İspanya'da Sel İçin İstifa Çağrıları Reddedildi - Son Dakika
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İspanya'da Sel İçin İstifa Çağrıları Reddedildi

İspanya\'da Sel İçin İstifa Çağrıları Reddedildi

Valencia'daki sel felaketi sonrası istifa talepleri hükümet tarafından geri çevrildi.

11.11.2024 10:59
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İSPANYA'da en az 222 kişinin öldüğü selin ardından halktan gelen istifa çağrıları, bölge yetkilileri tarafından reddedildi.

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinin kentlerinde meydanlara çıkan binlerce kişi, sel sırasında kötü yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valencia Bölgesi Başkanı Carlos Mazon'un istifasını istedi. Cumartesi günü Valencia'da geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenleyen on binlerce kişi, bölgesel hükümeti sel felaketinin tehlikeleri konusunda halkı uyarmakta yavaş kalmakla suçladı.

Bölgenin Başkan Yardımcısı Susana Camarero, kimsenin istifa etmeyeceğini vurgulayarak, bunu yapmanın kurbanlara ihanet olacağını belirtti. Camarero, "Felaketin büyüklüğü ve şehirler ile insanlara verdiği zarar göz önüne alındığında, mağdurları terk edemeyiz. Bu hükümet mağdurları terk etmeyecek. Bu hükümet, ilk günden beri olduğu gibi, mağdurların yanında olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya'da Sel İçin İstifa Çağrıları Reddedildi - Son Dakika

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