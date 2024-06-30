Dünya

"Dos Ferraris contra Italia" - "İki Ferrari İtalya'ya karşı"

İspanya’nın İtalya’ya karşı galibiyetinin ardından ülkenin en büyük spor gazetelerinden Marca’nın Nico Williams ve Lamine Yamal adlı oyuncularla ilgili attığı manşet buydu.

21 yaşındaki Nico Williams ile Temmuz’da 17 yaşına girecek olan Lamine Yamal, İspanyol futbolu için parlak bir gelecek vadediyor.

Bu akşam son 16 turu maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan İspanya, Avrupa Şampiyonası’nı en son 2012’de kazanmıştı.

İspanya milli takımı oyuncuları Nico Williams ile Lamine Yamal Euro 2024 sürecinde çok yakın bir arkadaşlık kurdular. Williams, kendi ağabeyi İnaki’den ilham alarak Yamal’a göz kulak oluyor.

Şu anda Athletic Bilbao’da birlikte oynayan Williams kardeşleri İspanya'da bir süredir ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelenin öncüleri arasında.

Daha geçen hafta Nico’nun Marca gazetesinin attığı bir manşetle ilgili ırkçı sosyal medya paylaşımlarına yönelik eleştirisi İspanya Futbol Federasyonu tarafından desteklendi.

Futbolun sunduğu önemli platformun farkında olan ve her fırsatta ırkçılığı karşı mücadele eden Williams kardeşlerinin hikayesi ise insan kaçakçılığını, göçü, umudu ve sevgiyi içeriyor.

'Yaptığımız her şey ailemiz için'

Inaki Williams, çocukken babası Felix'in neden ayaklarında sürekli sorun yaşadığını bir türlü anlayamıyordu.

18 yaşına geldiğinde ve Athletic Bilbao için oynamaya başladığında annesi Maria, hamileyken babası Felix ile birlikte daha iyi bir yaşam arayışıyla Gana’dan ayrıldıklarını ve Felix'in ayaklarının bu yolculuk sırasında Sahra çölünün sıcak kumlarında yandığını anlattı.

Maria ile Felix onları İngiltere’ye kadar getirecek olan yolculuğun büyük bir kısmını yürüyerek tamamladılar. Bir çete biriktirdikleri paranın tamamını çalıp aileyi yarı yolda bırakmıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki İspanyol yerleşim bölgesi Melilla'da gözaltına alındılar ve bir avukat, siyasi sığınma hakkı kazanmaları için Gana'dan değil de savaşın harap ettiği Liberya'dan geldiklerini söylemelerini tavsiye etti.

Avukat onları Inaki Mardones adlı Katolik bir rahip ile temasa geçirdi. Mardones, aileye Bilbao'da bir ev buldu ve onları Inaki'nin doğduğu hastaneye götürdü ve daha sonra İnaki'nin vaftiz babası oldu.

Vaftiz oğluna aldığı ilk hediye ise kırmızı beyaz çizgili Athletic formasıydı.

Nico ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajda, "Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi hepimiz buradayız ve gerçekten iyi bir hayat yaşıyoruz. Annem ve babam oğullarının gelişimini izleyebiliyorlar, zaten bu yüzden buraya geldiler. Yaptığımız her şey ailemiz için” dedi ve şöyle devam etti:

"Onlar, benim ve kardeşimin daha iyi bir geleceğe sahip olması için hayatlarını riske attılar ve bunu başardılar. Babamın ve annemin bizim için yaptıklarını sonsuza dek takdir edeceğim. Onlar birer savaşçı ve bize saygıyı, çok çalışmayı öğrettiler.

"Gerçek şu ki, onlara ebeveyn olarak sahip olduğum için çok gururluyum ve beni evlatları olarak gördükleri için gurur duymaları için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyorum."

Fakat Inaki'nin doğumundan sonra Bilbao’daki yeni hayatları Williams ailesi için hiç de kolay değildi. Aile 150 kilometre güney doğuya, Pamplona'ya taşınmaya karar verdi.

Nicholas Williams Arthuer 12 Temmuz 2002'de orada doğdu. Ancak ailesini geçindirecek kadar para kazanamayan Felix, eve para gönderebilmek için Londra'ya taşındı.

Felix Chelsea'deki bir alışveriş merkezinin yemekhanesinde masaları temizledi ve Chelsea FC'nin turnikelerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Inaki, bu süreçte Nico için bir baba gibi olurken, anneleri de aileyi geçindirmek için üç işte birden çalıştı. Felix 10 yıl boyunca aileden uzak kaldı. Şimdi tekrar Bilbao’da yaşıyor.

Gana milli futbol takımı için oynamaya karar veren Inaki, Nico'ya hep göz kulak oldu.

Ona okuldan sonra 'bocadillo' (sandviç) ısmarlamaktan, daha sonra elit bir atlet olması için izlemesi gereken davranışları öğretmeye kadar her aşamada yanındaydı.

Nico, "O benim için bir referans noktası, o benim için her şey. Yemek yiyebilmemiz, derse gidebilmem ve giyinmem için aileme ve bana yardım etti” diye anlatıyor.

28 Nisan 2021'de Athletic'in Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci yarıda oynayan Nico ile Inaki, 1986'dan bu yana kulüp için birlikte oynayan ilk kardeşler oldular.

Nico'nun Lamine ile dostluğu

Nico’nun şimdi İspanya milli takımında 16 yaşındaki yıldız oyuncu Lamine Yamal ile sıkı bir bağı var.

İki gencin, muhtemelen bir gol sevincine hazırlanırken çekilen dans görüntüleri yakın zamanda internette viral oldu.

İspanya'nın İtalya karşısında aldığı galibiyetin ardından Nico, Lamine ile şakalaşarak, "Ona [Yamal'a] 'babasından', yani benden bir şeyler öğrenmesi gerektiğini söyledim" dedi.

Nico ayrıca Lamine’e bu eğlenceli ve olağanüstü anların tadını çıkarmanın önemini vurguladığını da söyledi.

Dostlukları, Mart ayında İspanya'nın Kolombiya ve Brezilya ile oynadığı hazırlık maçlarına uzanıyor.

'Dünyanın en büyük kulüpleri çağırıyor'

Hızlı bir oyuncu olan ve asla yorulmayan Nico, her iki kanatta da oynuyor.

Athletic'in eski antrenörü Gaizka Garitano "Onu oynarken izlemek inanılmazdı. Çok hızlı. Ağabeyinden bile daha becerikli" diyor.

Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan karşısında Lamine, İtalya karşısında ise Nico öne çıktı.

Nico, şimdiye kadar 16 İspanya milli takımı maçında oynadı ve dünyanın en büyük kulüplerinin onu çağırması an meselesi gibi görünüyor.

Aralık ayında Nico, Athletic Club ile kendisini 30 Haziran 2027'ye kadar orada tutabilecek bir sözleşme uzatması imzaladı.

Chelsea ve Barcelona gibi takımlar bir süredir onu takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda açıklama yapan Nico, "Athletic'te mutlu" olduğu konusunda ısrar ederken, kulüp başkanı Jon Uriarte de geleceğiyle ilgili spekülasyonların artmasına rağmen "endişeli değiliz" dedi.