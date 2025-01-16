İspanya\'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Dünya

İSPANYA'nın Şam Büyükelçiliği 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin göreve başlamasıyla 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Albares İspanya bayrağının göndere çekildiğini belirterek, "İspanya 12 yıldan uzun bir süre sonra Suriye'ye geri dönüyor. Bugün Şam'daki İspanya Büyükelçiliği'nde bayrağımızı göndere çektik. Ayrıca, elçiliğimizde zor zamanlarda görev alan personele de yaptıkları çalışmalar nedeniyle madalya takdim ettim" dedi.