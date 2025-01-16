İspanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

İspanya\'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte; 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ni yeniden faaliyete geçirdi. Albares, İspanya bayrağını göndere çekerken, zor zamanlarda görev yapan personele madalya takdim etti.

16.01.2025 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSPANYA'nın Şam Büyükelçiliği 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin göreve başlamasıyla 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Albares İspanya bayrağının göndere çekildiğini belirterek, "İspanya 12 yıldan uzun bir süre sonra Suriye'ye geri dönüyor. Bugün Şam'daki İspanya Büyükelçiliği'nde bayrağımızı göndere çektik. Ayrıca, elçiliğimizde zor zamanlarda görev alan personele de yaptıkları çalışmalar nedeniyle madalya takdim ettim" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Şam Büyükelçiliği, Dış Politika, Diplomasi, Politika, İspanya, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'nın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.