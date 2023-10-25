ABD hava savunma sistemi kurana kadar İsrail kara harekatını erteledi

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İsrail'in ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurana kadar ertelediği iddia edildi.

"KARA HAREKATI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURULANA KADAR ERTELENDİ" İDDİASI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 19'uncu günde devam ederken, İsrail'in ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını ertelediği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını şimdilik ertelediği belirtilerek, İsrail'in harekatı erteleme konusunda Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım çabalarının yanı sıra rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik girişimleri dikkate aldığı ifade edildi.

"ABD ASKERLERİ HEDEF ALINABİLİR"

Haberde, ABD askerlerine yönelik tehditlerin büyük bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlatacağı kara harekatının ABD askerlerinin hedef alınmasına neden olacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD BÖLGEYE 11 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞLANDIRACAK

Haberde, ABD'nin bölgeye yaklaşık 11 hava savunma sistemi konuşlandırmak için çalıştığı ve kara harekatının ertelenmesi yönündeki talebin bu nedenle yapıldığı aktarıldı. Söz konusu hava savunma sistemlerinin Irak, Kuveyt, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırılması bekleniyor.