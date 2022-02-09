İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini sipariş eden Macaristan, uzmanlarını eğitmeye başladı

İsrail ELTA şirketinden Demir Kubbe olarak anılan hava savunma sistemini satın alan Macaristan'da, bu sistemi kullanacak olan uzmanların İsrail'de eğitim aldıkları açıklandı.

Macar basınında çıkan haberlere göre savunma sisteminin kurulup aktifleştirmesinde görev yapacak olan Macar askeri uzmanlar iki aydır İsrail'de bu konuda eğitim görüyor.

Macar Savunma bakanlığı Savunma Silahları Tedarik Müsteşarı Gaspar Maroth İsrail'de yıllardır kullanılan bu sistemin dünyanın en mükemmel hava sahası koruma sistemi olduğunu belirtti ve "Macaristan hava sahasının eksiksiz korunması Macar hükümetinin birincil önceliklerinden biridir" dedi.

Gaspar Maroth "bölgesel çatışmalar riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada bulunan ve aynı zamanda NATO üyesi bir ülke olan Macaristan'ın savunma yükümlülükleri olduğunu; "Demir Kubbe" sistemiyle ülke hava sahasının tek bir merkezden ve bütünsel olarak korunabileceğini vurguladı.

Demir Kubbe nasıl çalışıyor?

Demir Kubbe hava savunma sisteminin beynini 360 derecelik bir açıyla hava sahasını sürekli olarak kontrol eden merkezi bir radar sistemi oluşturuyor.

Radar sistemine bağlı olarak ülkenin değişik bölgelerine yerleştirilen füze bataryaları, bir saldırı tespit edildiğinde hızla yanıt verebiliyor. Sistem kısa mesafeli füzelere ve 70 km menzile sahip topçu mermilerine karşı korunmayı hedefliyor. Radar sisteminin tespit ettiği füzelere ve topçu mermilerine anında yanıt verme prensibiyle çalışan "Demir Kubbe" savunma sisteminde "düşman" füzeleri daha havadayken imha edilebiliyor.

Meteoroloji koşullarından etkilenmeden faaliyet gösteren sistem 24 saat aktif tutuluyor.

"Demir Kubbe" hava sahası savunma sistemini üreten ELTA şirketi yetkilileri sistemin "2021 yılında İsrail kentlerine yönelik olarak Batı Şeria ve Gazze'den fırlatılan yaklaşık 5000 füzenin yüzde 90'ından fazlasını etkisizleştirdiğini" söylüyor.

Demir Kubbe hava savunma sistemi füze bataryalarının Macaristan'da hangi bölgelere yerleştirileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.