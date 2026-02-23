İsrail Güvenlik Kabinesi İrandan Kaygılı

İSRAİL güvenlik kabinesinin, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı ve bölgesel çatışma olasılıklarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesi ve bu durumun Orta Doğu'ya yansımalarını değerlendirmek üzere İsrail güvenlik kabinesini topladı. Toplantıda, kabine üyelerine İran ve çeşitli cephelerdeki son durum hakkında kapsamlı istihbarat brifingleri verildiği kaydedildi.

Güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde Netanyahu'nun, dar kapsamlı bir güvenlik ve danışman ekibiyle özel bir ön görüşme gerçekleştirdiği de aktarıldı. Bu görüşmede özellikle Lübnan'daki Hizbullah'ın, ABD'nin İran'ı vurması durumunda İsrail'e karşı nasıl bir tepki vereceği ve olası çatışma senaryoları üzerinde durulduğu ifade edildi.

İsrail istihbaratının, ABD ve İran arasında devam eden dolaylı müzakerelerde Tahran yönetiminin zaman kazanmaya çalıştığını değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in mevcut durumu Tahran'daki rejimin yapısını değiştirmek ve uzun vadeli riskleri azaltmak için 'tarihi bir fırsat' olarak gördüğü vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusunun, olası bir misilleme ihtimaline karşı ülke genelinde hazırlık seviyesini en üst noktaya çıkardığı bildirildi.