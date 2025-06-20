İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti - Son Dakika
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Dünya

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK\'da dil değişti
20.06.2025 10:27
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Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, örgütün silah bırakma kararını duyurarak ''Geri dönüş yok, silahlı mücadeleyi sona erdiriyoruz'' dedi. Daha önce ''PKK Yürütme Komitesi Üyesi'' olarak tanıtılan Kalkan, bu kez ''Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi'' unvanıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

İsrail- İran savaşı nedeniyle gündemin gölgesinde kalsa da PKK'nın silah bırakma kararından sonraki gelişmeler örgüt içinde netleşmeye devam ediyor. Örgüt yöneticileri, tabanı bu karara ikna etmeye çalışıyor.

DURAN KALKAN'A YENİ SIFAT

PKK'nın önde gelen isimlerinden Duran Kalkan, terör örgütünün yayın organına çıkarak kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce "PKK Yürütme Komitesi Üyesi" olarak tanıtılan Kalkan, bu kez "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi" sıfatıyla ekrana geldi. Bu değişiklik, örgüt içi yapılanmada yaşanan dönüşümün bir işareti olarak değerlendiriliyor.

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

"PKK'NIN FESHİNDEN GERİYE DÖNÜŞ OLMAZ"

Örgütün silahlı mücadele dönemini tamamen kapattığını belirten kalkan, "PKK'nın feshinden geriye dönüş olmaz. Silahlı mücadele stratejisini sona erdirmede kararlıyız. Karar verdik. Kesinlikle eskisi gibi bir silahlı mücadele çizgisi izlemeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler, örgütün radikal bir değişim sürecine girdiğini ve silahlı faaliyetlerine son verme yönündeki iradesini kamuoyuna açıkça duyurduğunu gösteriyor.

KONGREDE "PKK ADI KULLANILMAYACAK" KARARI

Silah bırakma kararının alındığı kongrede Kandil kanadının sunduğu raporun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Raporda açıkça, "Bundan sonra PKK adıyla faaliyetler sona erdirilecektir" ifadeleri yer aldı. Kongrede alınan kararın da bu doğrultuda şekillendiği öğrenildi. Örgüt yöneticileri, bu kararı örgüt tabanına anlatmak için yoğun çaba sarf ediyor ve gelen bilgilere göre büyük ölçüde ikna süreci başarıyla yürütülüyor.

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Son Dakika Dünya İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Serkan Basar:
    teröristle müzakere olmaz terörle mücadele sahada olur terörün tek niyeti ülkeninin istikrarsızlaştırılması ve toprak kopartma çabalarıdır teröristin sözüne güvenilmez adı üstünde terör 320 146 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Reis düşünemiyordu bir sen düşünüyorsum nir sen akıllısın 6 2
    NEVZAT İRMAK:
    40 yıldır ne yapıldı hergun şehit haberleri almaktansa barış sağlanması kadar güzel bir şey olamaz 40 yıldır ekonomi iflaz etti zararı vatandaş ödüyor bırakın bu boş muhabbeti 3 2
    Uğur Kart:
    KLAVYE DELİKANLIĞI DENİLİNCE AKLIMIZA SEKO GELECEK BUNDAN SONRA DEVLETTEN DAHA İYİ DÜŞÜNEN BİR ÇOCUK SEKO 2 1
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    öyle akılı olun silahla bir yere varamazsınız Kürt Türk kardeştir siyonistlerin oyununa gelmeyin 85 milyon insanıda huzursuz etmeyin yeter artık 344 38 Yanıtla
    ömer duman:
    ne kardeşi yaprak bizim sizin gibi kardeşe ihtiyacımız yok 1 3
  • mustafa sagdic:
    dalga geciolar. PKK demeyecekmis. başka isim der. RTE der, DB der yeni isim mi yok. hani silahlar nereye gitti. Allah akp seçmeninin gözünde ki perdeyi kaldırsın insallah 175 131 Yanıtla
    İlyas null:
    hadi len 2 2
  • 220198:
    serkan basar surekli papagan gibi tekrarliyorsun chp cb secimlerinde kazanmasi durumunda kilicdaroglu ile ekrem denen hirsiz avrupa dahil heryerde ozerlik verilecek demiyormuydu ozaman sesiniz cikmiyordu, kardesim pazarlik falan yok toprak yok hem neyin pazarligi son 5 yildir o kucumsediginiz iha sihalar sayesinde doguda daglarda pkk kalmadi ya trolsun de bu kadar belli etme 100 102 Yanıtla
    erkan bektaş:
    aynen kalmadı bu neyin barisiydi onu anlamaya çalışıyoruz zaten biten birseyin filizlenmesi gibi bir şey sil baştan başlamak gerek bazen he vardır üst aklın bı bildigi demekten başka bişey gelmiyor şuan elimizden 0 1
  • Ercan Bey:
    Okuduk, güldük geçtik... Pekte sallamadık... 111 46 Yanıtla
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