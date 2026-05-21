İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 3 Bin 73\'e Ulaştı

İSRAİL ordusunun, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 73'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 73'e, yaralı sayısı ise 9 bin 362'ye ulaştı.