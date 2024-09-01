Hamas, İsrail saldırısı sonucu 6 rehinenin öldüğünü açıkladı

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HAMAS'A ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, aralarında ABD vatandaşının da bulunduğu 6 rehinenin, İsrail ordusunca yapılan saldırı sonucu öldüğü ifade edildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırganlığın durdurulması ve tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerin durmasından suçlu terörist Benjamin Netanyahu'yu ve taraflı ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz. Ayrıca ordusu tarafından öldürülen mahkümların hayatlarından da kendisini sorumlu tutuyoruz" denildi.