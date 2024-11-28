İsrail, UCM\'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararını Temyiz Etti

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İSRAİL, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarının meşruiyetini ve mahkemenin yetkisini reddettiği bildirildi. Açıklamaya göre, İsrail, dün UCM'ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi talebinin yanı sıra karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.