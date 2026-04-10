İsrail ve Lübnan Müzakereleri Washington\'da

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği belirtildi. ABD basını, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa'nın başkanlık edeceğini, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad'ın temsil edeceğini duyurdu.