İsrailli güvenlik güçleri Batı Şeria\'da bir hastaneye baskın düzenledi ve üç Filistinli savaşçıyı öldürdü

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İsrailli güvenlik güçleri, kılık değiştirerek Batı Şeria’da bir hastaneye girdi ve üç Filistinli savaşçıyı öldürdü. CCTV görüntülerinde doktor ve sivil görünümlü İsrailli askerler silahlı baskın yaparken görülüyor.

İsrail ordusu saldırıda hedef aldığı kişilerin Cenin’deki İbn Sina Hastanesi'nde saklanan ve saldırı planlayan kişiler olduğunu iddia etti.

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, İsrail’i “hastanelerde yeni katliamlar” düzenlemekle suçladı.

Hamas, İsrail güçlerinin “üç savaşçıyı infaz ettiğini” söyledi.

Filistin İslami Cihad da, kardeş olan iki üyesinin öldürüldüğünü, birinin hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Reuters'a göre saldırıda ölenlerden biri Hamas üyesi Muhammed Velid Celemne. Diğer iki kişi ise İslami Cihad'ın kardeş olduklarını belirttiği Muhammed ve Basel El Gazzazi.

İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen Hamas şüphelisi Muhammed Velid Celemne'nin "7 Ekim katliamından esinlenerek bir saldırı planladığı" iddia edildi.

İbn Sina Hastanesi güvenlik kamera görüntülerinde kadın ve erkeklerden oluşan kılık değiştirmiş İsrailli askerler bir koridordan hızla geçiyor, silahlarını sağa sola yönlendiriyor. Elleri başının arkasında diz çökmüş kimliği belirsiz bir kişi görülüyor.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana Batı Şeria'da da gerginlikler arttı. İsrail neredeyse her gün gözaltı yapıyor ve Filistinlilerle çatışıyor. Cenin, aylardır bu tür baskınların odak noktasıydı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 357, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler de en az sekiz Filistinliyi öldürdü.

Batı Şeria'daki Filistinliler de bu sürede Batı Şeria ve İsrail'de en az 10 İsrailliyi öldürdü.

Gazze'deki sağlık bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 26 bin 600'den fazla Filistinliyi öldürüldüğünü söylüyor.

Batı Şeria’daki Filistin haber ajansı Wafa, hastanede “suikast yapıldığını” yazdı.

Ajansın hastanedeki kaynaklarına göre, İsrail özel kuvvetlerinden 10 kişi, sivil kıyafetlerle üçüncü kata geldi ve burada susturucu takılı silahlarla adamları öldürdüler. Bir İslami Cihad üyesinin 25 Ekim’den bu yana hastanede tedavi gördüğü belirtildi.