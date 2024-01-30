İsrailli güvenlik güçleri Batı Şeria\'da bir hastaneye baskın düzenledi ve üç Filistinli savaşçıyı öldürdü

İsrailli güvenlik güçleri, kılık değiştirerek Batı Şeria’da bir hastaneye girdi ve üç Filistinli savaşçıyı öldürdü. CCTV görüntülerinde doktor ve sivil görünümlü İsrailli askerler silahlı baskın yaparken görülüyor.
İsrail ordusu saldırıda hedef aldığı kişilerin Cenin’deki İbn Sina Hastanesi'nde saklanan ve saldırı planlayan kişiler olduğunu iddia etti.
Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, İsrail’i “hastanelerde yeni katliamlar” düzenlemekle suçladı.
Hamas, İsrail güçlerinin “üç savaşçıyı infaz ettiğini” söyledi.
Filistin İslami Cihad da, kardeş olan iki üyesinin öldürüldüğünü, birinin hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.
Reuters'a göre saldırıda ölenlerden biri Hamas üyesi Muhammed Velid Celemne. Diğer iki kişi ise İslami Cihad'ın kardeş olduklarını belirttiği Muhammed ve Basel El Gazzazi.
İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen Hamas şüphelisi Muhammed Velid Celemne'nin "7 Ekim katliamından esinlenerek bir saldırı planladığı" iddia edildi.
İbn Sina Hastanesi güvenlik kamera görüntülerinde kadın ve erkeklerden oluşan kılık değiştirmiş İsrailli askerler bir koridordan hızla geçiyor, silahlarını sağa sola yönlendiriyor. Elleri başının arkasında diz çökmüş kimliği belirsiz bir kişi görülüyor.
Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana Batı Şeria'da da gerginlikler arttı. İsrail neredeyse her gün gözaltı yapıyor ve Filistinlilerle çatışıyor. Cenin, aylardır bu tür baskınların odak noktasıydı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 357, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler de en az sekiz Filistinliyi öldürdü.
Batı Şeria'daki Filistinliler de bu sürede Batı Şeria ve İsrail'de en az 10 İsrailliyi öldürdü.
Gazze'deki sağlık bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 26 bin 600'den fazla Filistinliyi öldürüldüğünü söylüyor.
Batı Şeria’daki Filistin haber ajansı Wafa, hastanede “suikast yapıldığını” yazdı.
Ajansın hastanedeki kaynaklarına göre, İsrail özel kuvvetlerinden 10 kişi, sivil kıyafetlerle üçüncü kata geldi ve burada susturucu takılı silahlarla adamları öldürdüler. Bir İslami Cihad üyesinin 25 Ekim’den bu yana hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
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