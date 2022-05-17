İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler - Son Dakika
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İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler

17.05.2022 00:41
İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler

İsveç ve Finlandiya'nın yaptığı NATO açıklamaları dünya gündeminde geniş yer edinirken, iki ülkenin NATO üyeliğine yönelik adımları Türkiye'den veto yedi. Erdoğan, "Terör yuvası" olarak nitelendirdiği iki ülkenin Türkiye'ye ikna ziyaretinde bulunma girişimlerine da tepki gösterirken, yapılan bir anket ise büyük tepki topladı. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 oranında evet dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için harekete geçti. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin ise vetosuna takıldı.

ANKARA'NIN KAPISINI ÇALMAYA HAZIRLANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıklamıştı. Türkiye'nin bu hamlesi sonrası paniğe kapılan iki ülke, NATO üyeliği için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

DÜNYA NATO GELİŞMELERİNE KİLİTLENDİ

Bu gelişmeler dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çarpıcı anket ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'YE BİR SALDIRI OLURSA SAVUNALIM MI?" ANKETİ

"Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, yüzde 55'i de hayırdan yana oy kullandı. Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet, yüzde 69 hayır cevabını verdi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU: BOŞUNA YORULMASINLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'yi ziyaret edeceklerine yönelik haberlere ise tepki gösterdi. Erdoğan, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ı NATO'yu aldı. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz. Çünkü NATO, o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Pazartesi günü bizi iknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.

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