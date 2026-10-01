İsviçre Alpleri'ndeki buzullar son 5 yılda yüzde 20 eridi, erime içten hızlanıyor - Son Dakika
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İsviçre Alpleri'ndeki buzullar son 5 yılda yüzde 20 eridi, erime içten hızlanıyor

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İsviçre Alpleri\'ndeki buzullar son 5 yılda yüzde 20 eridi, erime içten hızlanıyor
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GLAMOS raporuna göre İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacmi son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azaldı; buzullar 2026'nın ilk sekiz ayında yüzde 5,5 küçüldü. Buzul altı erime sularının açtığı iç mağaralar kütleleri içten parçalıyor ve birçok küçük buzul yok olma aşamasına geldi.

İSVİÇRE Alpleri'ndeki buzul hacminin iklim krizine bağlı sıcaklıklar nedeniyle son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azaldığı bildirildi.

İsviçre Alpleri'ndeki buzullar üzerinde yürütülen yıllık izleme çalışması, iklim krizine bağlı aşırı sıcak hava dalgalarının etkisiyle ülkedeki buzul hacminin son beş yılda yaklaşık yüzde 20 oranında eridiğini ortaya koydu. İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ile Kriyosfer Gözlem Komisyonu ortaklığında hazırlanan raporda, yetersiz kar yağışıyla geçen kış mevsiminin ardından gelen rekor sıcaklıkların erimeyi tarihi seviyelere taşıdığı belirtildi. Verilere göre, İsviçre buzulları 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 5,5 oranında küçülürken; 2021 yılından bu yana kaybedilen toplam buzul kütlesi yüzde 19,4'e ulaştı.

Raporda, ölçüm yapılan buzul kütlelerinin ortalama kalınlığının yalnızca bu yıl içinde 2,5 ila 4 metre arasında inceldiği kaydedildi. Çalışmanın başyazarı ve ETH Zürih buzul bilimcisi Matthias Huss, erime sürecinde yeni ve tehlikeli bir dinamiğin etkili olduğunu vurguladı. Huss, buzulların artık yalnızca yüzeyden eriyerek geri çekilmediğini, buzul altı erime sularının devasa iç mağaralar açması sonucu çatıların çöktüğünü ve kütlelerin içten parçalanarak çok daha hızlı ufalandığını aktardı.

1864'TEN BU YANA EN SICAK YAZ

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi tarafından yayımlanan analizde ise nisan ve eylül ayları arasındaki yaz yarıyılının, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1864 yılından bu yana ölçülen en sıcak ve en kurak dönem olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, erime hızının tarihi rekor seviyelere çıkması nedeniyle İsviçre genelindeki birçok küçük buzulun tamamen yok olma aşamasına geldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
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