İsviçre Dışişleri'nden "Ukrayna'nın isteğine direndi" haberlerine yanıt

İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, dün Lugano kentinde yapılan Ukrayna'yı Yeniden İnşa Konferansı'ndaki açıklamaları İngiliz basınına "İsviçre, Ukrayna'nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor" olarak yansıdı. Federal Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada "İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna makamlarının önerilerine 'direniş' ifade etmedi. Başkan Lugano konferansta yaptığı konuşmada İsviçre'deki yasal çerçeveyi anlattı" denildi.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konferansta yaptığı açıklamalarda "Sebepsiz saldırganlık, saldırgan tarafından ödenmelidir" diyerek dondurulan Rus varlıklarının tazmin edilerek Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Buna karşılık Başkan Cassis "Mülkiyet hakkı temel bir haktır, insan hakkıdır. Vatandaşların devletin gücüne karşı korunmasını sağlamalısınız. Liberal demokrasi dediğimiz şey budur" açıklamasını yaparak mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve yasal gerekçeye ihtiyaç duyulacağını söylemişti. Cassis'in bu açıklamaları İngiliz basınına 'İsviçre, Ukrayna'nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor' olarak yansıdı.'VARLIKLARIN DONDURULMASI HACİZDEN AYIRT EDİLMELİDİR 'DHA'ya konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, "İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna makamlarının önerilerine 'direniş' ifade etmedi. Cumhurbaşkanı Lugano konferansta yaptığı konuşmada İsviçre'deki yasal çerçeveyi anlattı. Varlıkların dondurulması hacizden ayırt edilmelidir; Dondurma, sahibinin malvarlığını elden çıkarmasını geçici olarak engelleme etkisine sahiptir. Ancak, sahibi varlıkların sahibi olarak kalır. Haciz sahibini malvarlığından kalıcı olarak yoksun bırakma etkisine sahiptir. Bu çok daha müdahaleci bir önlemdir" denildi.MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VARSözcü Eltschinger, İsviçre Ambargo Yasası'ndan alıntı yaparak "Yaptırım uygulanan kişi, bu tür donmuş varlıkları artık elden çıkaramaz veya takas edemez. Ancak yaptırım uygulanan kişi, varlıkların sahibi olarak kalır. İsviçre Ambargo Yasası şu anda varlıklara el konulması için hiçbir yasal dayanak sağlamamaktadır. Buna göre bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir değişiklik, her halükarda, haczin haklı gösterilmesini sağlamada önemli bir rol oynayan uluslararası kabul görmüş hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olmalıdır" ifadelerini kullandı.
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