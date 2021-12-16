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İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor - Son Dakika
BBC

İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor

16.12.2021 14:40
İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor

İtalya'nın en büyük sendikalarından ikisi hükümetin bütçe planını protesto amacıyla bugün genel greve gitti.

İtalya'nın en büyük sendikalarından ikisi hükümetin bütçe planını protesto amacıyla bugün genel greve gitti. Ulaşım hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Yaklaşık 7,5 milyon üyesi olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (Cgil) ve İtalyan İşçi Sendikası (Uil), 2022 bütçesinin yetersiz ve adaletsiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı. Sendikalar, özellikle vergiler, emeklilik sistemi, iş güvencesizliği gibi başlıklarda itirazlarda bulunuyor.

Genel grevden özellikle ulaşım sektörünün ağır etkilenmesi, havayolu, demiryolu ve şehir içi toplu ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Türk Hava Yolları da bugün İtalya'ya planlanan bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti.

Sendikalar ayrıca Roma, Milano, Bari, Cagliari ve Palermo kentlerinde gösteriler de düzenleyecek.

Pandemi nedeniyle sağlık sektörü genel greve dahil edilmedi. Eğitim ve posta hizmetleri de grev dışında tutuldu.

Gelir vergisi düzenlemesine tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. Draghi hükümeti ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıkların başında, gelir vergisiyle ilgili yeni düzenleme geliyor. Yıllık 28 bin-50 bin Euro arası gelir elde edenlere vergi avantajı sağlanırken daha düşük gelir gruplarına kolaylık getirilmemesi tepki çekiyor.

Ülkenin en büyük sendikası olan Cgil'in genel sekreteri Maurizio Landini, "Ay sonunu getiremeyen düşük gelirliler için çözüm sunmazken yüksek gelirlileri koruyan bir müdahale yapılamaz" dedi.

Sendikalar adaletsiz buldukları bu planı protesto için genel grevi, "Adalet için birlikte" sloganıyla duyurdu.

Gelir vergisinin yanı sıra, hükümetin enerji faturalarına destek için ayırdığı bütçe de eleştiriliyor. Hükümet, enerji krizi nedeniyle faturalardaki artışı kısıtlı tutabilmek amacıyla bütçeye 2 milyar Euro'luk bir kalem eklemişti. Bu miktarın yetersiz bulunmasının ardından ek kaynaklarla bu fon 3,8 milyar Euro'ya yükseltildi.

2022 bütçe yasasının önümüzdeki günlerde parlamentoda onaylanması bekleniyor. Bu onay öncesinde emeklilik sistemi konusunda da hükümetin sendikalarla görüşmesi planlanıyor.

Salvini: Genel grev sorumsuzluk

Üye sayısı bakımından ülkenin 2. büyük sendikası olan İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Cisl) ise greve katılmama kararı aldı. Cisl lideri Luigi Sbarra, "Hala pandeminin etkileriyle mücadele eden ülke için bu kadar hassas bir dönemde genel greve giderek çatışmaları radikalize etmenin yanlış olduğunu" savundu.

İtalyan basınına göre Başbakanlık da grevi "anlaşılmaz ve haksız" buluyor. Geniş koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de "Sendikalar daha ne istiyor anlamıyorum" diyerek "böyle hassas bir anda" genel greve gitmeyi "sorumsuzluk" diye niteledi.

Grev kararı alan sendikalar ise halen ülkede "ücretsel ve toplumsal bir pandemi" de yaşandığını savunuyor. Avrupa Birliği fonlarının da etkisiyle hükümetin daha fazla kaynağa sahip olduğu ve bu kaynakları daha etkili ve adil biçimde dağıtabileceği belirtiliyor.

İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor
İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor

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Son Dakika Dünya İtalya'da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor - Son Dakika Dünya

BBC

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