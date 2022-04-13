İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye

13.04.2022 21:56

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.

"İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLİYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye. İki tarafla da konuşabiliyor." dedi.

"MOSKOVA İLE İLETİŞİM KANALLARI AÇIK"

İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı "güçlü sözlerle" bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti.

"MALİ KAYNAKLAR KESİLMEZSE PUTİN, MASAYA OTURMAYACAK"

Bakan Di Maio, yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mali kaynaklarını kesmezlerse, Rus liderin bu savaşı finanse etmeyi sürdüreceğini ve kazanacağı düşüncesiyle masaya oturmayı hiç düşünmeyeceğini vurguladı.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye - Son Dakika


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