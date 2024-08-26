İzlanda'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İzlanda'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp

İzlanda\'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp

İzlanda'nın güneyindeki Breidamerkurjökull buzulunda 25 kişilik bir turist grubunun girdiği mağara çöktü. Polis, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

26.08.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzlanda'nın güneyindeki Breidamerkurjökull buzulunda 25 kişilik bir grubun girdiği mağara çöktü. Polis, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

İzlanda Polisi'nden yapılan açıklamada, "Güneydeki müdahale ekipleri bugün ve bu gece Breidamerkurjökull buzulundaki bir mağaranın çökmesi sonucu buzun altında kaldığı düşünülen iki kişiyi aradı. Kaza meydana geldiğinde çeşitli milletlerden 25 kişilik bir yabancı turist grubu buz mağaralarını geziyordu. Operasyona çok sayıda kurtarma görevlisi ve müdahale ekibi katılmıştır. Arama sırasında koşullar zor ve karanlık çökmüş durumda. Olay yerindeki tehlike nedeniyle aramaya bu gece devam edilmesi sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle arama çalışmaları ertelenmiş olup yarın (26 Ağustos) sabah yeniden başlatılacaktır. Bu gece erken saatlerde buz kütlesinin çarptığı iki kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğü açıklanırken, diğerinin LHG helikopteriyle Landspitalinn'e nakledildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Güney polisi kazayla ilgili soruşturma başlatmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

İzlanda, turist, Dünya, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzlanda'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:52:26. #1.13#
SON DAKİKA: İzlanda'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement