İzlanda'daki Yanardağ Patlamasının Ardından Lav Akışı Sürüyor - Son Dakika
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Dünya

İzlanda'daki Yanardağ Patlamasının Ardından Lav Akışı Sürüyor

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlamasının ardından lav akışının devam ettiğini duyurdu. Lav akışının yavaşlatılması için ekipler hendek kazdı. Lavların kuzeybatıya doğru aktığı ve Grindavikurvegur'a ulaştığı belirtildi. Durumun yakından takip edildiği açıklandı.

09.06.2024 10:50
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İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışısının sürdüğünü duyurdu. Lav akışının yavaşlatılması için dün ekipler hendek kazdı.

IMO'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı, ayrıca Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça aktı. Cumartesi gecesine kadar, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı artmıştır. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çaba sarf edildi ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı" denildi.

IMO, lavın yavaş şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini, durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İzlanda'daki Yanardağ Patlamasının Ardından Lav Akışı Sürüyor - Son Dakika

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