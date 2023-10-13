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İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in tahliye çağrısına yanıt olarak Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladı - Son Dakika

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in tahliye çağrısına yanıt olarak Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladı

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:51

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun sivillerin yerlerinden edilmesi çağrısına tepki olarak Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladıklarını duyurdu. Ayrıca Sderot kenti ve çevresine de füze saldırısı gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun tahliye çağrısına yanıt olarak bugün Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladıklarını duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları resmi Telegram kanalından yaptıkları açıklamada "El Kassam Tugayları, sivillerin yerlerinden edilmesine ve hedef alınmasına tepki olarak işgal altındaki Aşkelon'a yönelik bombardıman başlattı" denildi.

Açıklamada ayrıca yine sivillerin yerlerinden edilmesine ve hedef alınmasına karşılık olarak Ben Gurion Havaalanının bombalandığı ve "İki Al-Zawari intihar uçağıyla 'Kfar Saad'daki İsrail askerlerinin toplandığı bir alanı hedef aldıklarını" vurguladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, ayrıca Sderot kenti ve çevresine 50 adet füze attıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in tahliye çağrısına yanıt olarak Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in tahliye çağrısına yanıt olarak Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon'u bombaladı - Son Dakika
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