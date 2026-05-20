JAPONYA'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Japonya'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğu belirtildi. Yaklaşık 42 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?