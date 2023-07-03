Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı

03.07.2023 10:51

Japonya'nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesi kritik düzeye ulaşırken, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Yetkililer, riskli bölge sakinlerini su baskınlarına, toprak kaymalarına ve taşkınlara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

- Japonya sele teslim

En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kyushu bölgesindeki birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Fukuoka, Kumamoto ve Oita eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kyushu bölgesinde birçok nehirde su seviyesi kritik düzeye ulaşırken bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Kumamoto eyaleti Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bir nehir üzerinden geçen 37 metre uzunluğundaki beton köprünün yükselen su seviyesine dayanamayarak yıkılırken olayda yaralanan olmadı. Fukuoka eyaletindeki dağlık alanda bulunan bir yol toprak kayması sonucu çöktü. Ayrıca Fukuoka, Kumamoto ve Oita eyaletlerindeki birçok yerleşim bölgesinde sel baskınları meydana geldi.

Tahliye çağrısı yapıldı

Şiddetli yağışlar yerel yönetimleri de alarma geçirdi. Fukuoka eyaletinde 53 bin 987 hanede yaşayan 115 bin 809, Kumamoto eyaletinde ise 181 bin 828 hanede yaşayan 363 bin 410 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı şiddetli sağanak yağışların yarın sabaha kadar Kyushu bölgesinde etkisini sürdüreceği uyarısı yaparken, yetkililer riskli bölge sakinlerini su baskınları, toprak kaymaları ve taşkınlara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti

Yamaguchi eyaletinde cumartesi günü sel sularının sulama kanalına sürüklediği araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:30 Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi
11:28 Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:26:03. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement