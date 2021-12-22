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Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir - Son Dakika

Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir

22.12.2021 10:02
Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir

Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarını vurabilecek olası bir depremin, iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen zarara yol açacağı bildirildi.

Japonya hükümetine bağlı Merkez Afet İdare Konseyi, ülkenin kuzeydoğusundaki "Çişima" ve "Japan" çukurlarında olası depremlere yönelik kayıp tahminini açıkladı.

Buna göre "Japan" çukurunda 9,1 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 10 metreyi aşan tsunamiye yol açarak Hokkaido ve Tohoku bölgelerini etkileyebileceği savunuldu.

200 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Bu çapta bir doğal afetin, söz konusu iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen (275,4 milyar dolar) zarara yol açacağı öne sürüldü.

"Çişima" çukurunda ise 9,3 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 20 metreyi aşan tsunamiyi tetikleyerek 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 84 bin binanın yıkılmasına yol açacağı ileri sürüldü.

"Japan" çukuru kuzeydeki Hokkaido'dan başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinin yer aldığı Boso Yarımadası'na, "Çişima" çukuru ise Hokkaido ile daha kuzeydeki Çişima Adalarına (Kurli Adaları) uzanıyor.

Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir

Japonya, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir - Son Dakika
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