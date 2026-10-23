Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031 - Son Dakika
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BBC

Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031

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Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031
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İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak için olumlu görüşmeler yaptığı, yeni anlaşmanın 2031'e kadar sürebileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak için olumlu görüşmeler yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitmesine iki buçuk yıldan biraz fazla süre kaldı. Taraflar anlaşırsa Bellingham geleceğini uzun vadeli olarak İspanyol kulübüne bağlamış olacak. İspanyol basını yeni sözleşmenin 2031'e kadar süreceğini yazıyor.

Bellingham, 2023'te 103 milyon euro bonservisle Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Oyuncu İspanyol devinin formasıyla 152 maçta 49 gol attı.

İlk sezonunda 28 lig maçında 19 gol ve 6 asistle oynayan Bellingham, Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol üstlendi. Sonraki sezonlarda gol sayısı düşse de oyun kurucu yönüyle öne çıktı.

Jose Mourinho yönetimindeki bu sezona 9 maçta 3 gol ve 3 asistle başlayan Bellingham, yazın oynanan Dünya Kupası'nda da 7 gol atmış, üçüncü olan İngiltere'nin yılın oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Jude BellinghamReal MadridFutbolDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031 - Son Dakika
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