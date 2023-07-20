- Kafasına 17. kattan klima düştü

TAİPEİ - Tayvan'ın başkenti Taipei'de üniversite öğrencisi, kafasına 17. kattan klima düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü. Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı. Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında "adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, klimanın düştüğü binadaki tüm montaj çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı.

Tayvan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulum sürecinde güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda, işçinin işvereninin Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası uyarınca 9 bin 648 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu.