Kahramanmaraş'ta gökyüzünde tanımlanamayan cisim görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gökyüzünde tanımlanamayan cisim görüntülendi

15.06.2023 00:16

Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu. Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Görüntülenen bu cismin uydu olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kahramanmaraş şehir merkezinde birkaç vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.

"BİR MÜDDET SONRA KAYBOLDU"

Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.

"BİR BÜYÜYOR BİR KÜÇÜLÜYOR"

Kamera kaydı alan vatandaşlar, "Kahramanmaraş'ta bu görüntü nedir. UFO var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda" ifadelerini kullandı.

Görüntülenen bu cismin uydu olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • ahmet kurtalan: Şu koca evrende yalnız olduğumuzu hala düşünüp inanan var mı ? Asla yalnız değiliz .. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Gökhan pars: Uzaycıdır o Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ Kurt: Şu aralar haberlerde ufoları görmeye başladık haberlerede bi bakayım belki yine ufo haberleri vardır diye girdim bu haberle karşılaştım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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