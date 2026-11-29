(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in istihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması talimatı verdiğini açıkladı. Kalibaf, istihbarat teşkilatında yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından hükümetin yeni istihbarat bakanını atamakta gecikmemesi gerektiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan video mesajında, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in istihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiğini bildirdi. Kalibaf, son yıllarda yaşanan olayların İran'ın güvenlik ve istihbarat sistemindeki ciddi eksiklikleri ortaya çıkardığını belirterek, istihbarat teşkilatının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

İRAN'DA İSTİHBARAT BAKANLIĞI MAKAMI MART AYINDAN BU YANA BOŞ

İran'ın son İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, 18 Mart 2026'da İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Hatib'in ölümünün ardından göreve yeni bir istihbarat bakanı atanmadı. Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney de şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

İran'ın istihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması kararı, İsrail'in son yıllarda ülke içerisinde gerçekleştirdiği operasyonların ardından geldi. İsrail'in İran'daki istihbarat faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 2024 yılında Tahran'da suikasta uğraması öne çıkan olaylar arasında yer aldı. Haziran 2025'te İran ile İsrail arasındaki 12 günlük savaş sırasında da İsrailli ajanların İran içerisinde faaliyet göstererek hava savunma sistemlerinin, füze rampalarının ve üst düzey askeri komutanların hedef alınmasına yardımcı olduğu bildirilmişti.

İSTİHBARAT BAKANI OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Kalibaf, İran Meclisi'nin başlangıçta hükümetten İstihbarat Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamasını istediğini ancak yaşanan gecikmeler üzerine konuyu doğrudan ele aldığını açıkladı. İran devlet medyasına göre, milletvekilleri bugün düzenlenen oturumda yasa tasarısının genel çerçevesini onaylayarak maddeler üzerindeki görüşmelere başladı. Tasarı, İstihbarat Bakanlığı'na atanabilecek kişilerin niteliklerinin genişletilmesini de öngörüyor.

Buna göre, bağımsız İslami hukuki yorum yapabilme yetkinliği olarak tanımlanan içtihat şartını taşıyan adayların yanı sıra, din adamı olmayan kişiler de belirli koşulları karşılamaları halinde İstihbarat Bakanı olabilecek. Yeni düzenleme kapsamında din adamı olmayan adayların yüksek lisans derecesine, istihbarat alanında uzmanlık ve deneyime, ayrıca orta veya üst düzey yöneticilikte en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekecek. Kalibaf, düzenlemenin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından incelenmesinin ardından hükümetin kalıcı İstihbarat Bakanının atanmasını geciktirmemesi gerektiğini vurguladı.