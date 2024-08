Kamala Harris\'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris\'in lehine düzenledi

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanya ekibi, büyük haber kuruluşlarının desteğini almış gibi görünmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Google arama sonuçlarında görünen haber başlıklarını, haber kuruluşlarının bilgisi olmadan değiştirdiler.

Axios'un Salı günü yaptığı habere göre, "Harris for President tarafından ödendi" ibaresiyle birlikte gösterilen bu değiştirilmiş başlıklar, The Guardian, Reuters, CBS News, Associated Press ve PBS gibi büyük medya kuruluşlarının yanı sıra WDay Radio gibi daha küçük yayınları da kapsıyor.

Bu reklamlar, orijinal haber makalelerine bağlantı veriyor ancak başlıklar ve açıklamalar, 59 yaşındaki başkan adayını destekleyici bir şekilde yeniden düzenlenmiş. Örneğin, The Guardian'dan alınan bir makale "Başkan Yardımcısı Harris Kürtaj Yasaklarıyla Mücadele Ediyor" başlığıyla sunulurken, NPR haberine bağlanan bir diğeri "Harris Sağlık Maliyetlerini Düşürecek" şeklinde değiştirilmiş.

CNN, USA Today ve NPR gibi etkilenen kuruluşların sözcüleri, bu kampanyadan haberdar olmadıklarını belirtti. Guardian'ın sözcüsü, durumu inceleyeceklerini ve Google ile iletişime geçeceklerini açıkladı.

Bu uygulama yanıltıcı olmasına rağmen, Google'ın politikalarını ihlal etmiyor. Çünkü reklamlar açıkça "sponsorlu" olarak etiketlenmiş ve normal arama sonuçlarından ayırt edilebilir durumda.

Bu olay, Harris'in basından uzak durduğu bir döneme denk geliyor. Başkan adayı olarak seçilmesinin üzerinden üç haftadan fazla zaman geçmesine rağmen önemli röportajlar vermeyi veya haber programlarına çıkmayı reddediyor.