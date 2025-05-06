Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki

Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'in Gazze\'de işgali genişletme planına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planına ilişkin, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür" ifadesini kullandı.

06.05.2025 22:16
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Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

"YAYILMACI VE TAHRİPKAR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ"

Açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi. İsrail'in; Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu belirtilerek, " Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür

GAZZE'DE İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor. Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Uuu bbb:
    eyyy İsrail falan filan der bop başkanı 8 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    En şiddetli şekilde kınadınız mı 0 0 Yanıtla
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