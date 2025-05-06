Sudan, BAE\'yi \'saldırgan ülke\' ilan edip tüm diplomatik ilişkilerini kesti

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesti.

BAE 'SALDIRGAN DEVLET' İLAN EDİLDİ

Sudan Savunma Konseyi, BAE'nin "saldırgan devlet" ilan edilmesine karar verildiğini belirterek, Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü saldırganlığa yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

TÜM DİPLOMATİK MİSYONLAR KAPATILACAK

Savunma Konseyi, devam eden iç savaşta ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı savaşan Hızlı Destek Güçleri'ni (RSF) BAE'nin vekili olarak tanımlarken, Sudan'ın BAE'deki büyükelçisinin geri çekileceğini ve tüm diplomatik misyonların kapatılacağını açıkladı.

SUDAN İÇ SAVAŞA DAHİL OLMAKLA SUÇLUYOR, BAE REDDEDİYOR

Sudan, BAE'yi ülkede Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşa dahil olmakla ve RSF'yi desteklemekle suçluyor. Sudan, BAE'yi son olarak RSF'ye Port Sudan kentindeki limana düzenlediği saldırıda gelişmiş ve stratejik silahlar sağlamakla itham etmişti. BAE, RSF'ye mali, askeri ve siyasi destek verdiği iddialarını ise reddediyor.