Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesti.
Sudan Savunma Konseyi, BAE'nin "saldırgan devlet" ilan edilmesine karar verildiğini belirterek, Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü saldırganlığa yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.
Savunma Konseyi, devam eden iç savaşta ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı savaşan Hızlı Destek Güçleri'ni (RSF) BAE'nin vekili olarak tanımlarken, Sudan'ın BAE'deki büyükelçisinin geri çekileceğini ve tüm diplomatik misyonların kapatılacağını açıkladı.
Sudan, BAE'yi ülkede Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşa dahil olmakla ve RSF'yi desteklemekle suçluyor. Sudan, BAE'yi son olarak RSF'ye Port Sudan kentindeki limana düzenlediği saldırıda gelişmiş ve stratejik silahlar sağlamakla itham etmişti. BAE, RSF'ye mali, askeri ve siyasi destek verdiği iddialarını ise reddediyor.
Son Dakika › Politika › Sudan, BAE'yi 'saldırgan ülke' ilan edip tüm diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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