Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı

Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, bir düğün salonunda saz çalarken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

06.05.2025 21:55
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tespit edilen cezaevi firarisi, bir düğün salonunda saz çalarken jandarma tarafından yakalandı.

FİRARİ ŞAHIS, DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda müzisyenlik yaparken yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yeri tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. E.A., işlemlerinin ardından Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı - Son Dakika

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