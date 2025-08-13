Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir giyim mağazasında yaşanan ilginç olay gündem oldu. Mağazada dinlenen genç bir satış görevlisinin pantolonuna fare girmesi, hem paniğe hem de izleyenleri gülümseten anlara neden oldu.
Olay anı mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının oturduğu sırada fare hızla yanına yaklaşarak pantolonunun içine girdiği, kadının ise panikle ayağa fırladığı görülüyor. Kısa süreli koşuşturma ve bağırışlar mağazadaki diğer çalışanların da dikkatini çekti.
