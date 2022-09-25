Kanada 'nın Atlantik Okyanusu kıyılarındaki eyaletlerinde Fiona fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, kıyılardaki bazı evlerin denize sürüklendiği açıklandı. Öte yandan Filipinler , kategori 3 ila 5 şiddetinde etkili olacak Noru süper tayfununa hazırlanmak için kıyı bölgelerinde tahliyelere başladı. ABD'nin Florida kıyılarında gelecek hafta etkili olması beklenen Ian fırtınası sebebiyle NASA , Artemis 1 roketinin Salı günü planlanan fırlatma işlemi için bugün karar verecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Kanada'daki Fiona ve Filipinler'deki Noru'dan sonra ABD'de Ian fırtınası bekleniyor - Son Dakika

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